Сроки восстановления футболиста "Зенита" Дугласа Сантоса определятся в течение двух дней

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Дуглас Сантос получил травму задней поверхности мышцы бедра в матче со "Спартаком", сроки его восстановления станут известны в ближайшие два дня. Об этом рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"Зенит" разгромил в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги "Спартак" со счетом 7:1. Бразилец был заменен на 13-й минуте матча.

"К сожалению, он получил травму, и это добавило нам головной боли - он важный для нас игрок. Пока что сложно понять, насколько он выбыл, - сказал Семак. - Завтра-послезавтра узнаем более детально. Известно, что это задняя поверхность мышцы бедра".

В игре не смог принять участие полузащитник "Зенита" Малком. "Будем надеяться, что он подойдет к следующему матчу. Насколько быстрой будет его реабилитация, сказать сложно. Это точно не на месяц, но участие в одном-двух матчах под вопросом", - отметил Семак.

Тренер также прокомментировал ход игры. "Мы забили мяч, и после этого "Спартаку" нужно было больше атаковать, а это, в принципе, не та команда, которая обороняется низко. За спинами защитников стали образовываться зоны, чем нам и нужно было воспользоваться", - сказал Семак.

В стартовом составе "Зенита" не оказалось нападающего Артема Дзюбы, он вышел на замену во втором тайме и отличился с пенальти, повторив рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143). "Перед игрой я говорил, что у нас есть два нападающих. Иногда мы играем с одним, иногда - с двумя. Сегодня, исходя из нашего тактического рисунка, нам было удобнее играть с Сердаром [Азмуном], поэтому Дзюба остался в запасе", - подчеркнул тренер.