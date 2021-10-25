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НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Сорокин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

В матче против "Вегаса" российский вратарь не пропустил ни одной шайбы
Илья Сорокин AP Photo/Charles Rex Arbogast
Описание
Илья Сорокин
© AP Photo/Charles Rex Arbogast

ТАСС, 25 октября. Российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин признан третьей звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на понедельник "Айлендерс" в гостях победили "Вегас" (2:0), Сорокин отразил 42 броска и сделал пятый шатаут в НХЛ. Днем ранее в матче против "Аризоны" голкипер также сохранил свои ворота в неприкосновенности, а команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0.

Первой звездой дня признан нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд, в гостевой игре против "Чикаго" (6:3) оформивший первый в карьере хет-трик.

Второй звездой дня стал защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, набравший 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в выездном матче против "Миннесоты" (5:2).

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