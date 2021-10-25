Голкипер "Айлендерс" Сорокин признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

"Айлендерс" обыграли "Вегас" в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут во второй игре подряд

В ночь на понедельник "Айлендерс" в гостях победили "Вегас" (2:0), Сорокин отразил 42 броска и сделал пятый шатаут в НХЛ. Днем ранее в матче против "Аризоны" голкипер также сохранил свои ворота в неприкосновенности, а команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0.

Первой звездой дня признан нападающий "Детройта" Лукас Рэймонд, в гостевой игре против "Чикаго" (6:3) оформивший первый в карьере хет-трик.

Второй звездой дня стал защитник "Нэшвилла" Роман Йоси, набравший 4 очка (1 шайба + 3 передачи) в выездном матче против "Миннесоты" (5:2).