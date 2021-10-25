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Футбол в России

Дюков вручил кубок первым чемпионам Юношеской футбольной лиги региона "Северо-Запад"

Первыми победителями турнира стали футболисты юношеской команды "Балтика" (Калининград)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков и президент межрегионального объединения "Северо-Запад", председатель совета директоров санкт-петербургского "Зенита" Елена Илюхина наградили победителей Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) региона "Северо-Запад" команду "Балтика" из Калининграда. Церемония награждения призеров прошла в Санкт-Петербурге.

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Матчи ЮФЛ "Северо-Запад" впервые начали проводиться с мая 2021 года между десятью клубами. 17 октября юношеская команда "Балтики" стала первым победителем турнира, обыграв воспитанников спортивной школы Республики Коми со счетом 1:0. Второе место заняла команда спортивной школы олимпийского резерва №5 из Калининграда. На третьей строчке расположилась команда спортивной школы №7 из Петрозаводска.

"Мы будем помогать тем школам, которые в будущем будут участвовать в этом турнире, безусловно, это выведет этот турнир на более высокий, качественный уровень. Хочу всех поблагодарить и поздравить с успешным завершением этого первого сезона", - сказал Дюков.

"В следующем сезоне планируем провести этот турнир в двух возрастных категориях. Кроме того, планируем открыть подобные турниры в 5-6 регионах страны. Более того, рассматриваем варианты, при которых победители региональных ЮФЛ будут выходить в федеральные ЮФЛ", - подчеркнул он.

Индивидуальные награды вручал бывший игрок зенита и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Андрей Аршавин.

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Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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