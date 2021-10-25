{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера

Чеслав Михневич покинул пост наставника польской "Легии"

ТАСС, 25 октября. Руководство польского футбольного клуба "Легия" уволило главного тренера команды Чеслава Михневича. Об этом сообщает пресс-служба "Легии".

На эту тему
Позор не смыли. "Спартак" проиграл "Легии" в первом матче группового этапа Лиги Европы
Позор не смыли.

Вместе с Михневичем команду покинет его помощник Камил Потрикус. Новым главным тренером клуба станет Марек Голембевский.

"Легия" выступает в одной группе с московским "Спартаком" в Лиге Европы. После трех туров команда возглавляет группу С, набрав 6 очков в трех матчах, за ней идут итальянский "Наполи" (4), английский "Лестер" (4) и "Спартак" (3). В чемпионате Польши "Легия" идет на 15-м месте, набрав 9 очков в 10 встречах, лидирующий "Лех" набрал 27 очков в 12 матчах.

Михневичу 41 год, он возглавлял "Легию" с сентября 2020 года, под его руководством команда стала чемпионом Польши и впервые за пять лет вышла в групповой этап еврокубков. До этого он тренировал, в частности, "Лех", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Польши, "Заглембе", который также привел к победе в Суперкубке Польши и в чемпионате страны.

Футбол в России
Терюшков: Лантратов может стать одним из основных вратарей сборной России по футболу
По мнению члена наблюдательного совета "Химок", голкипер будет конкурировать с Матвеем Сафоновым и Маринато Гилерме
Читать полностью