Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера

Вместе с Михневичем команду покинет его помощник Камил Потрикус. Новым главным тренером клуба станет Марек Голембевский.

"Легия" выступает в одной группе с московским "Спартаком" в Лиге Европы. После трех туров команда возглавляет группу С, набрав 6 очков в трех матчах, за ней идут итальянский "Наполи" (4), английский "Лестер" (4) и "Спартак" (3). В чемпионате Польши "Легия" идет на 15-м месте, набрав 9 очков в 10 встречах, лидирующий "Лех" набрал 27 очков в 12 матчах.

Михневичу 41 год, он возглавлял "Легию" с сентября 2020 года, под его руководством команда стала чемпионом Польши и впервые за пять лет вышла в групповой этап еврокубков. До этого он тренировал, в частности, "Лех", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Польши, "Заглембе", который также привел к победе в Суперкубке Польши и в чемпионате страны.