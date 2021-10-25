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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче РПЛ и одержал первую победу под руководством Гисдоля

Встреча завершилась со счетом 2:1
Рифат Жемалетдинов ("Локомотив") и Данила Прохин ("Сочи") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Рифат Жемалетдинов ("Локомотив") и Данила Прохин ("Сочи")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".

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На 41-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Игорь Юрганов. Еще один гол на счету защитника "Локомотива" Тина Едвая (49), который впервые отличился в составе московской команды. У "Сочи" мяч забил Жоаозиньо (90+4).

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов пропустил матч из-за мышечного повреждения, полученного 21 октября в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Галатасарая" (0:1). По информации пресс-службы клуба, восстановление займет еще два-три дня.

"Локомотив" одержал первую победу под руководством немца Маркуса Гисдоля, возглавившего команду 10 октября. До этого железнодорожники сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2) в РПЛ и потерпели поражение от "Галатасарая".

"Локомотив" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 21 очко. "Сочи" занимает шестую строчку, в активе команды также 21 очко, "Локомотив" и идущий пятым "Краснодар" находятся выше по дополнительным показателям. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 30 октября. "Сочи" на следующий день в гостевом матче встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1282230-1526
2Динамо1272320-1223
3ЦСКА1272317-923
4Локомотив1256117-1121
5Краснодар1263322-1121
6Сочи1270518-1421
7Спартак1252514-1717
8Крылья Советов1251615-1616
9Рубин1244416-1416
10Ахмат1250712-1815
11Нижний Новгород1242613-1914
12Ростов1233619-2312
13Арсенал1233614-2412
14Химки1225511-1911
15Уфа1224613-1910
16Урал122375-159

 

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