"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче РПЛ и одержал первую победу под руководством Гисдоля

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл "Сочи" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене".
На 41-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Игорь Юрганов. Еще один гол на счету защитника "Локомотива" Тина Едвая (49), который впервые отличился в составе московской команды. У "Сочи" мяч забил Жоаозиньо (90+4).
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов пропустил матч из-за мышечного повреждения, полученного 21 октября в игре третьего тура группового этапа Лиги Европы против турецкого "Галатасарая" (0:1). По информации пресс-службы клуба, восстановление займет еще два-три дня.
"Локомотив" одержал первую победу под руководством немца Маркуса Гисдоля, возглавившего команду 10 октября. До этого железнодорожники сыграли вничью с казанским "Рубином" (2:2) в РПЛ и потерпели поражение от "Галатасарая".
"Локомотив" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 21 очко. "Сочи" занимает шестую строчку, в активе команды также 21 очко, "Локомотив" и идущий пятым "Краснодар" находятся выше по дополнительным показателям. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 30 октября. "Сочи" на следующий день в гостевом матче встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|30-15
|26
|2
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|3
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|17-9
|23
|4
|Локомотив
|12
|5
|6
|1
|17-11
|21
|5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|22-11
|21
|6
|Сочи
|12
|7
|0
|5
|18-14
|21
|7
|Спартак
|12
|5
|2
|5
|14-17
|17
|8
|Крылья Советов
|12
|5
|1
|6
|15-16
|16
|9
|Рубин
|12
|4
|4
|4
|16-14
|16
|10
|Ахмат
|12
|5
|0
|7
|12-18
|15
|11
|Нижний Новгород
|12
|4
|2
|6
|13-19
|14
|12
|Ростов
|12
|3
|3
|6
|19-23
|12
|13
|Арсенал
|12
|3
|3
|6
|14-24
|12
|14
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-19
|11
|15
|Уфа
|12
|2
|4
|6
|13-19
|10
|16
|Урал
|12
|2
|3
|7
|5-15
|9