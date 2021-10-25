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Футбол в России

Баринов: "Локомотив" должен был забивать "Сочи" три-четыре мяча

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба
Дмитрий Баринов (слева) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Баринов (слева)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" должен был забить три или четыре мяча в ворота "Сочи" в матче 12-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Такое мнение журналистам высказал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

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Встреча прошла в Москве на "РЖД-Арене", "Локомотив" победил "Сочи" со счетом 2:1. Московский клуб прервал свою четырехматчевую серию без побед в РПЛ, а также впервые победил под руководством немца Марко Гисдоля.

"Поздравляю болельщиков с победой! Сегодня мы были сильнее "Сочи". Должны были забить три-четыре мяча и спокойно доводить игру до победы. Сегодня победили, и, конечно, мы довольны результатом", - сказал Баринов.

"Вопрос не ко мне, я должен выходить на поле и играть", - ответил Баринов по поводу прихода нового тренера. Также футболист прокомментировал свое попадание в расширенный состав сборной России. "Что касается сборной, то я ожидал, что попаду в расширенный список", - отметил полузащитник.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 21 очко в 12 матчах. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 30 октября.

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