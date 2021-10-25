Брагин сообщил, что обладатель Кубка Стэнли Волков перейдет в СКА

Ранее в понедельник журналист Sportsnet Элиотт Фридман сообщил, что клуб Национальной хоккейной лиги "Анахайм" выставил Волкова на драфт отказов для досрочного разрыва контракта.

"Мы очень рады возвращению и работаем в этом направлении. И для лиги большой плюс, что возвращаются питерские ребята - [Валентин] Зыков из Питера, Александр Волков - тоже. И для сборной они, думаю, пригодятся. Клуб работает в этом направлении, очень позитивно смотрим на то, что игроки возвращаются в нашу лигу", - сказал Брагин.

Волков с 2013 по 2017 год выступал в системе СКА в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. В 2017 году он переехал в Северную Америку, где спустя два года в составе "Тампы" дебютировал в НХЛ и впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли (2020). В конце марта 2021 года он был обменян в "Анахайм". Всего в НХЛ Волков провел 46 игр, в которых забросил семь шайб и отдал семь голевых передач.