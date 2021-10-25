СКА одержал первую с 2017 года гостевую победу над "Авангардом" в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние игры.

В составе победителей шайбы забросили Микко Лехтонен (22-я минута), Марат Хуснутдинов (25), Андрей Кузьменко (27, 59) и Валентин Зыков (59). У "Авангарда" отличился Арсений Грицюк (4).

СКА победил "Авангард" в гостях впервые с 21 сентября 2017 года. Тогда петербургский клуб выиграл со счетом 3:1, после чего потерпел три поражения.

Петербургский клуб лидирует в таблице Западной конференции, набрав в 22 играх 33 очка. "Авангард" идет шестым на Востоке с 24 очками после 21 игры.

В следующем матче "Авангард" дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" 29 октября. СКА следующий матч проведет в Риге против местного "Динамо" 27 октября.