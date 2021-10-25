СКА одержал первую с 2017 года гостевую победу над "Авангардом" в КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние игры.
В составе победителей шайбы забросили Микко Лехтонен (22-я минута), Марат Хуснутдинов (25), Андрей Кузьменко (27, 59) и Валентин Зыков (59). У "Авангарда" отличился Арсений Грицюк (4).
СКА победил "Авангард" в гостях впервые с 21 сентября 2017 года. Тогда петербургский клуб выиграл со счетом 3:1, после чего потерпел три поражения.
Петербургский клуб лидирует в таблице Западной конференции, набрав в 22 играх 33 очка. "Авангард" идет шестым на Востоке с 24 очками после 21 игры.
В следующем матче "Авангард" дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" 29 октября. СКА следующий матч проведет в Риге против местного "Динамо" 27 октября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|22
|12
|1
|2
|2
|1
|4
|76-45
|33
|2
|Йокерит
|22
|9
|3
|2
|1
|2
|5
|75-64
|31
|3
|Динамо М
|20
|13
|1
|0
|0
|0
|6
|73-50
|28
|4
|Динамо Мн
|21
|10
|3
|0
|0
|2
|6
|66-56
|28
|5
|ЦСКА
|22
|9
|4
|0
|0
|1
|8
|47-46
|27
|6
|Локомотив
|21
|10
|1
|0
|2
|1
|7
|57-48
|25
|7
|Спартак
|21
|8
|4
|0
|0
|0
|9
|52-49
|24
|8
|Северсталь
|21
|7
|3
|1
|1
|1
|8
|44-47
|24
|9
|Торпедо
|21
|9
|1
|0
|2
|1
|8
|57-54
|23
|10
|Динамо Р
|22
|7
|1
|0
|2
|2
|10
|44-68
|20
|11
|Витязь
|20
|4
|0
|1
|2
|4
|9
|54-66
|16
|12
|Сочи
|22
|2
|2
|1
|3
|1
|13
|47-71
|14
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|21
|15
|2
|2
|0
|0
|2
|82-45
|38
|2
|Трактор
|23
|11
|1
|5
|1
|1
|4
|71-60
|36
|3
|Салават Юлаев
|22
|13
|2
|1
|1
|1
|4
|70-43
|34
|4
|Ак Барс
|22
|8
|2
|3
|0
|4
|5
|54-48
|30
|5
|Автомобилист
|22
|7
|2
|1
|3
|2
|7
|73-70
|25
|6
|Авангард
|21
|10
|1
|1
|0
|0
|9
|60-55
|24
|7
|Барыс
|22
|4
|2
|2
|1
|1
|12
|52-69
|18
|8
|Амур
|22
|4
|1
|2
|1
|3
|11
|44-62
|18
|9
|Сибирь
|21
|7
|0
|0
|0
|3
|11
|38-52
|17
|10
|Нефтехимик
|21
|6
|0
|1
|0
|3
|11
|53-64
|17
|11
|Адмирал
|21
|5
|0
|0
|3
|2
|11
|40-66
|15
|12
|Куньлунь
|21
|4
|0
|1
|1
|1
|14
|46-77
|12