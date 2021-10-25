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КХЛ

СКА одержал первую с 2017 года гостевую победу над "Авангардом" в КХЛ

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 5:1 обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние игры.

В составе победителей шайбы забросили Микко Лехтонен (22-я минута), Марат Хуснутдинов (25), Андрей Кузьменко (27, 59) и Валентин Зыков (59). У "Авангарда" отличился Арсений Грицюк (4).

СКА победил "Авангард" в гостях впервые с 21 сентября 2017 года. Тогда петербургский клуб выиграл со счетом 3:1, после чего потерпел три поражения.

Петербургский клуб лидирует в таблице Западной конференции, набрав в 22 играх 33 очка. "Авангард" идет шестым на Востоке с 24 очками после 21 игры.

В следующем матче "Авангард" дома встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым" 29 октября. СКА следующий матч проведет в Риге против местного "Динамо" 27 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА22121221476-4533
2Йокерит2293212575-6431
3Динамо М20131000673-5028
4Динамо Мн21103002666-5628
5ЦСКА2294001847-4627
6Локомотив21101021757-4825
7Спартак2184000952-4924
8Северсталь2173111844-4724
9Торпедо2191021857-5423
10Динамо Р22710221044-6820
11Витязь2040124954-6616
12Сочи22221311347-7114
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург21152200282-4538
2Трактор23111511471-6036
3Салават Юлаев22132111470-4334
4Ак Барс2282304554-4830
5Автомобилист2272132773-7025
6Авангард21101100960-5524
7Барыс22422111252-6918
8Амур22412131144-6218
9Сибирь21700031138-5217
10Нефтехимик21601031153-6417
11Адмирал21500321140-6615
12Куньлунь21401111446-7712

 

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