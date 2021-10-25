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Олимпиада-2022 в Пекине

Матыцин выступил за единый механизм защиты здоровья спортсменов

Министр спорта России отметил, что спортивное сообщество должно быть единым для обеспечения главенства олимпийских ценностей
Министр спорта России Олег Матыцин Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Юрий Смитюк/фотохост-агентство ТАСС

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Крупные международные соревнования требуют создания единого механизма защиты здоровья спортсменов, и Россия готова делиться своим опытом. Об этом заявил в понедельник министр спорта России Олег Матыцин.

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"Сейчас нам важно выработать единый механизм защиты здоровья спортсменов и всех организаторов крупных международных проектов. Такой опыт в России тоже есть", - сказал он журналистам в Париже. Министр отметил, что важным опытом стало участие в Олимпиаде в Токио, он будет актуален и при проведении зимних Игр в Пекине.

"Сейчас важно, что спортивное сообщество должно быть единым, как можно более открытым для диалога, чтобы обеспечить главенство олимпийских ценностей и ценностей чистого спорта", - заключил он.

Отвечая на вопрос о переговорах с представителями властей Франции и Парижа в свете подготовки к летним Играм 2024 года во французской столице, Матыцин признался, что "пока не встречались, но в планах есть такие встречи". "У РФ есть большой опыт проведения крупных международных событий", - добавил он.

Министр возглавляет российскую делегацию на восьмой сессии конференции сторон международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Открытие сессии состоится 26 октября.

Теги
Матыцин, Олег ВасильевичОлимпиада-2022 в Пекине
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