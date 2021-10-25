Матыцин выступил за единый механизм защиты здоровья спортсменов

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Крупные международные соревнования требуют создания единого механизма защиты здоровья спортсменов, и Россия готова делиться своим опытом. Об этом заявил в понедельник министр спорта России Олег Матыцин.

"Сейчас нам важно выработать единый механизм защиты здоровья спортсменов и всех организаторов крупных международных проектов. Такой опыт в России тоже есть", - сказал он журналистам в Париже. Министр отметил, что важным опытом стало участие в Олимпиаде в Токио, он будет актуален и при проведении зимних Игр в Пекине.

"Сейчас важно, что спортивное сообщество должно быть единым, как можно более открытым для диалога, чтобы обеспечить главенство олимпийских ценностей и ценностей чистого спорта", - заключил он.

Отвечая на вопрос о переговорах с представителями властей Франции и Парижа в свете подготовки к летним Играм 2024 года во французской столице, Матыцин признался, что "пока не встречались, но в планах есть такие встречи". "У РФ есть большой опыт проведения крупных международных событий", - добавил он.

Министр возглавляет российскую делегацию на восьмой сессии конференции сторон международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Открытие сессии состоится 26 октября.