Матыцин: Россия выступает против санкционного механизма в антидопинговой конвенции ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте должна играть объединяющую и вспомогательную роль, в то время как санкционный механизм должен быть из нее исключен. Об этом заявил в понедельник министр спорта России Олег Матыцин.

"Конвенция должна быть нацелена на объединение стран. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы санкционный механизм был убран из положений конвенции, а все усилия были направлены на помощь государствам, которые испытывают сложности в организации антидопинговых систем", - сказал он журналистам после заседания президиума конвенции.

Министр отметил, что в понедельник встретился с представителями региональной группы и обсудил план работы на предстоящей 26-28 октября конференции сторон конвенции. "Надеемся, что консолидированная позиция нашей региональной группы, в которой Россия представлена, будет поддержана другими странами", - сказал он.

"Также мы анонсировали нашу активную позицию по работе в Фонде по поддержке проектов борьбы с допингом и [выступили за] максимальное привлечение к этой работе спортсменов", - отметил Матыцин. Министр уточнил, что в ходе сессии планируется рассказать о существующих тенденциях в России и примерах взаимодействия между государством и общественными организациями, направленного на создание надежной системы противодействия допингу в спорте и обеспечение защиты интересов российских спортсменов. Он добавил, что в составе российской делегации, прибывшей в Париж, присутствует чемпион мира по кикбоксингу Владимир Минеев.