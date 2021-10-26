Пименов: "Сочи" сыграл плохо и закономерно проиграл "Локомотиву"

В понедельник "Локомотив" на своем поле обыграл "Сочи" со счетом 2:1. На 41-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник сочинцев Игорь Юрганов. Еще один гол на счету защитника "Локомотива" Тина Едвая (49), который впервые отличился в составе московской команды. У "Сочи" мяч забил Жоаозиньо (90+4).

"Только результат понравился, требовать какой-то игры сейчас бесполезно, потому что все полуживые, то есть 11 человек еле набирается, - сказал Пименов. - Вчера еще [Федор] Смолов травмировался. У "Локомотива" преимущества не было, абсолютно равная игра. Сначала "Сочи" забил в свои ворота, потом "Локомотив" забил со стандарта, гости отквитали мяч тоже со стандарта, игра была вязкой, не очень интересной для зрителей, но результат для "Локомотива" хороший. Раз выиграли, значит, результат закономерен, "Сочи" плохо играл, я ожидал от них более мощной игры, [Матео] Кассьера очень плохо сыграл".

"Победа по психологии придаст уверенности "Локомотиву". Сейчас победа, все выдохнут. Надеюсь, что в следующей игре что-то продемонстрируют, больные выздоровеют. Претендент на тройку в чемпионате? Тяжело, там есть кому побороться", - добавил Пименов.

10 октября "Локомотив" возглавил Маркус Гисдоль, команда одержала первую победу под руководством немецкого специалиста. "Оценивать приход Гисдоля пока рано, людей нет, все травмированы - [Станислав] Магкеев, Мурило. Едвай и [Мацей] Рыбус выздоровели, [Маринато] Гилерме с ахиллами, Пабло на уколах играет, [Виталий] Лисакович сыграл впервые после травмы, в запасе - "Казанка" (фарм-клуб "Локомотива" - прим. ТАСС)", - заключил Пименов.

Благодаря победе "Локомотив" поднялся на четвертое место турнирной таблицы, команда набрала 21 очко в 12 матчах. В следующем туре железнодорожники на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 30 октября.