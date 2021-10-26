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Итоговый турнир ATP

Итальянец Берреттини попал на Итоговый турнир ATP

Соревнования в Турине начнутся 14 ноября
Маттео Берреттини EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Маттео Берреттини
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 26 октября. Итальянец Маттео Берреттини сыграет на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ATP.

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Итоговый турнир ATP состоится с 14 по 21 ноября в Турине. Помимо Берреттини, на турнире сыграют серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, Александр Зверев из Германии, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, еще два участника определятся позднее.

Берреттини 25 лет, он занимает седьмую строчку в рейтинге ATP. Наивысшим достижением итальянца на турнирах Большого шлема является выход в финал Уимблдона (2021), а также в полуфинал US Open (2019).

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, на него попадают восемь лучших теннисистов в рейтинге. Чаще всего побеждал швейцарец Роджер Федерер - шесть раз. Турнир проводится в Лондоне на "харде". Действующим победителем является Медведев. В 2009 году победу одержал еще один российский теннисист Николай Давыденко.

Теги
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPМедведев, Даниил СергеевичРублев, Андрей Андреевич
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