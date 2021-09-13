Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

С третьей попытки. Медведев на US Open выиграл первый турнир Большого шлема в карьере

В ночь на понедельник Медведев обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале US Open и впервые стал победителем турнира Большого шлема. На данный момент определились три из восьми участников Итогового турнира ATP - помимо Медведева на нем выступят Джокович и грек Стефанос Циципас.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал US Open и Australian Open, в прошлом году он дошел до полуфинала US Open, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является его действующим победителем.