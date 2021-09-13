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Итоговый турнир ATP

Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Соревнования пройдут в Турине с 14 по 21 ноября
Даниил Медведев EPA-EFE/PETER FOLEY
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/PETER FOLEY

ТАСС, 13 сентября. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В ночь на понедельник Медведев обыграл лидера мирового рейтинга серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в финале US Open и впервые стал победителем турнира Большого шлема. На данный момент определились три из восьми участников Итогового турнира ATP - помимо Медведева на нем выступят Джокович и грек Стефанос Циципас.

Медведеву 25 лет, на счету российского спортсмена 13 титулов под эгидой ATP. До победы на US Open его высшим достижением на турнирах Большого шлема был выход в финал US Open и Australian Open, в прошлом году он дошел до полуфинала US Open, в финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Итоговый турнир ATP пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Медведев является его действующим победителем.

 

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Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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