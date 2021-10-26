Овечкин рассказал, что забросил первую шайбу в ворота "Оттавы" сломанной клюшкой

"Да, моя клюшка была сломана, - сказал Овечкин. - У меня в той смене не было шанса ее поменять. И в том эпизоде мне просто повезло".

"Я считаю, что наша тройка действовала сегодня хорошо, мы играли просто, двигали шайбу, входили в чужую зону, создавали много голевых моментов. И посмотрите, в каком ударе Евгений Кузнецов в эти дни, он просто великолепен, и я рад, что у нас в атаке так все хорошо получается. Да и весь "Вашингтон" катит, не будем сравнивать с прошлым сезоном, но у нас все идет нормально. Очень важно взять хороший старт в чемпионате, набирать очки, потому что в конце сезона каждое очко будет на вес золота, и сейчас мы постараемся заработать их как можно больше", - добавил нападающий.

Овечкин забросил 737 шайб в НХЛ, он занимает пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, его опережают только Бретт Халл (741), Яромир Ягр (766), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Капитан "Вашингтона" отличился в шестой игре подряд, всего в активе россиянина 12 очков (семь голов + пять передач) в текущем сезоне. Овечкин забросил две и более шайбы в гостевом матче НХЛ в 84-й раз, что является новым рекордом лиги. Россияин превзошел результат Гретцки (83 матча).