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Зимние олимпийские виды спорта

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Дюрхауг завершил карьеру

После Олимпийских игр 2018 года спортсмена беспокоила травма плеча
Никлас Дюрхауг EPA/PEKKA SIPOLA
Описание
Никлас Дюрхауг
© EPA/PEKKA SIPOLA

ТАСС, 26 октября. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Никлас Дюрхауг принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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После Олимпийских игр 2018 года Дюрхауга беспокоила травма плеча.

"Вот и пришла моя очередь завершить карьеру. Это было невероятное путешествие, я горжусь собой, мне пришлось пережить много взлетов и падений. После Олимпиады я повредил плечо, пытался восстановиться, но так и не смог вернуться на прежний уровень. Хочу поблагодарить свою семью, друзей, спонсоров, которые были со мной в трудную минуту", - написал лыжник.

Дюрхаугу 34 года, он дважды выигрывал золото чемпионата мира в составе эстафетной команды (2015, 2017), а также стал обладателем бронзы мирового первенства в гонке на 15 км классическим стилем в 2017 году.

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