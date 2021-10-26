Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Дюрхауг завершил карьеру

ТАСС, 26 октября. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Никлас Дюрхауг принял решение завершить карьеру. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram .

После Олимпийских игр 2018 года Дюрхауга беспокоила травма плеча.

"Вот и пришла моя очередь завершить карьеру. Это было невероятное путешествие, я горжусь собой, мне пришлось пережить много взлетов и падений. После Олимпиады я повредил плечо, пытался восстановиться, но так и не смог вернуться на прежний уровень. Хочу поблагодарить свою семью, друзей, спонсоров, которые были со мной в трудную минуту", - написал лыжник.

Дюрхаугу 34 года, он дважды выигрывал золото чемпионата мира в составе эстафетной команды (2015, 2017), а также стал обладателем бронзы мирового первенства в гонке на 15 км классическим стилем в 2017 году.