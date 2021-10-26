Экипаж бобслеиста Гайтюкевича установил рекорд разгона на олимпийской трассе в Пекине

ТАСС, 26 октября. Российский экипаж Ростислава Гайтюкевича установил рекорд разгона новой олимпийской трассы в Пекине в соревновании бобов-четверок. В первом заезде на тестовых соревнованиях россияне разогнали свой боб за 4,89 секунды.

Экипаж Гайтюкевича стал третьим в соревнованиях бобов-двоек на трассе в Пекине

По сумме двух заездов экипаж из России в составе Гайтюкевича, Максима Мордасова, Павла Травкина и Алексея Зайцева стал пятым, показав результат 2 минуты 00,13 секунды. Во втором заезде Зайцев заменил Максима Белугина, получившего травму в стартовой попытке. Победу одержала команда немецкого пилота Франческо Фридриха (1.59,23). Второе место занял экипаж еще одного представителя Германии Йоханнеса Лохнера (1.59,53), третье - экипаж латвийца Оскарса Киберманис а(1.59,89).

Другой российский экипаж в составе Максима Андрианова, Алексея Пушкарева, Василия Кондратенко и Владислава Жаровцева занял шестое место (2.00,14). В понедельник Гайтюкевич и Мордасов стали третьими в соревнованиях бобов-двоек, установив также рекорд разгона (4,92).

Сборная России по бобслею и скелетону с 7 октября тренируется на олимпийской трассе в Пекине вместе с другими иностранными командами. 25 и 26 октября в Китае прошли первые официальные соревнования по бобслею и скелетону. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону состоится c 19 по 21 ноября в австрийском Иглсе.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.