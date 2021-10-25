Экипаж Гайтюкевича стал третьим в соревнованиях бобов-двоек на трассе в Пекине

ТАССМ, 25 октября. Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов стали третьими в заездах двоек по итогам тестовых соревнований на олимпийской трассе в Пекине.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Александр Рёдигер, показавшие время 2 минуты 0,80 секунды, второе место заняли британцы Брэд Холл и Грег Кэкетт (отставание - 0,07 секунды), Гайтюкевич и Мордасов отстали от победителей на 0,09 секунды. Россияне Максим Андрианов и Руслан Самитов (+1,54) заняли 17-е место.

В женском монобобе победу одержала немка Мариама Яманка (2.10,11), второй стала швейцарка Мелани Хаслер (+0,08), третьей - канадка Синтия Аппиа (+0,35). Россиянка Надежда Сергеева (+1,27) заняла девятое место, Любовь Черных (+2,35) - 14-е.

Сборная России по бобслею и скелетону с 7 октября тренируется на олимпийской трассе в Пекине вместе с другими иностранными командами. 26 октября состоятся заезды бобслеистов среди женских двоек и мужских четверок. Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 19 по 21 ноября в австрийском Иглсе. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 22 февраля 2022 года.