Три хоккеиста "Барыса" заразились коронавирусом

ТАСС, 26 октября. Нападающие клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана Алихан Асетов, Алексей Зубов и Мэттью Фрэттин заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Хоккеисты изолированы и пропустят ближайшие матчи команды, симптомов болезни у игроков не наблюдается.

Асетову 25 лет, в текущем регулярном чемпионате он набрал 4 очка (2 шайбы + 2 передачи). Зубову 23 года, в нынешнем сезоне игрок пока не отметился результативными действиями. Фрэттину 33 года, в его активе 4 (3+1) очка.

"Барыс" занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 18 очками после 22 игр. Во вторник казахстанский клуб проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири", а 28 октября во Владивостоке встретится с "Адмиралом".