Комппер вошел в тренерский штаб футбольного клуба "Локомотив"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Германский специалист Марвин Комппер вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче РПЛ и одержал первую победу под руководством Гисдоля

10 октября "Локомотив" возглавил германский тренер Маркус Гисдоль. Он сменил на этом посту серба Марко Николича.

Компперу 36 лет, в качестве игрока он выступал за германские "Боруссию" (Мёнхенгладбах), "Хоффенхайм", "Лейпциг", "Дуйсбург", итальянскую "Фиорентину" и шотландский "Селтик", провел один матч за сборную Германии. После завершения карьеры футболиста в августе 2020 года Комппер стал тренером. Последним местом работы специалиста был "Дуйсбург", где он занимал должность ассистента главного тренера.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), команда набрала 21 очко после 12 игр.