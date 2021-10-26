Не более 500 зрителей смогут посетить матчи клубного чемпионата мира по пляжному футболу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в Москве из-за антикоронавирусных ограничений смогут посетить не больше 500 зрителей. Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета турнира Михаил Стручков.

Во вторник утром было объявлено, что из-за вводимого с 28 октября в Москве режима нерабочих дней турнир пройдет с 26 по 27 октября. Ранее его планировалось провести с 27 по 30 октября.

"Мы хотим заверить всех, несмотря на то, что 28, 29 и 30 октября игры не состоятся, все, купившие билеты и имеющие приглашения, могут воспользоваться ими сегодня или завтра, когда будут проводиться восемь матчей сразу. Нам в разъяснительном письме разрешили допускать по 500 зрителей. Если кто не сможет прийти, билеты можно будет сдать. Наш билетный кассир отнесся к этому с пониманием", - сказал Стручков.

В группе А сыграют московский "Локомотив", "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания) и "Насьональ" (Парагвай). В группе В выступят "Брага" (Португалия), минское "Динамо", московский "Спартак" и японский "Токио Верди".