{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Не более 500 зрителей смогут посетить матчи клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Турнир пройдет с 26 по 27 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Матчи чемпионата мира по пляжному футболу среди клубов в Москве из-за антикоронавирусных ограничений смогут посетить не больше 500 зрителей. Об этом журналистам сообщил глава оргкомитета турнира Михаил Стручков.

На эту тему
Организаторы рассказали об изменениях формата клубного чемпионата мира по пляжному футболу
Организаторы рассказали об изменениях формата клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Во вторник утром было объявлено, что из-за вводимого с 28 октября в Москве режима нерабочих дней турнир пройдет с 26 по 27 октября. Ранее его планировалось провести с 27 по 30 октября.

"Мы хотим заверить всех, несмотря на то, что 28, 29 и 30 октября игры не состоятся, все, купившие билеты и имеющие приглашения, могут воспользоваться ими сегодня или завтра, когда будут проводиться восемь матчей сразу. Нам в разъяснительном письме разрешили допускать по 500 зрителей. Если кто не сможет прийти, билеты можно будет сдать. Наш билетный кассир отнесся к этому с пониманием", - сказал Стручков.

В группе А сыграют московский "Локомотив", "Васко да Гама" (Бразилия), "Леванте" (Испания) и "Насьональ" (Парагвай). В группе В выступят "Брага" (Португалия), минское "Динамо", московский "Спартак" и японский "Токио Верди".

Теги
Влияние коронавируса на спорт
КХЛ
ЦСКА одержал волевую победу над хабаровским "Амуром" в гостевом матче КХЛ
Встреча завершилась в серии буллитов
Читать полностью