Президент "Оренбурга" считает, что матч Кубка России с "Динамо" получился напряженным

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Матч группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу между московским "Динамо" и "Оренбургом" получился интересным и напряженным. Такое мнение ТАСС высказал президент оренбургского клуба Василий Еремякин.

Во вторник "Оренбург" на своем поле проиграл "Динамо" со счетом 0:3. Столичная команда вышла в 1/8 финала кубка страны. По итогам группового этапа московское "Динамо" набрало шесть очков, "Оренбург" - три, ставропольское "Динамо" - 0.

"Безусловно, сыграл класс "Динамо", команда очень интересная, сильно укомплектованная, - сказал Еремякин. - У нас были моменты, наша команда тоже порадовала, в целом был очень напряженный, но интересный матч. Цель выйти в 1/8 финала ставилась, но мы реально оценивали, что это для нас является непростой задачей".

"Есть проблемы, мы потеряли трех ведущих игроков в последнее время, которые выбыли до конца сезона, ряд игроков только восстановились. Все шло до 0:2 в принципе на равных, но потом, с моей точки зрения, немного подсели, не хватило физики", - добавил Еремякин.

Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала.