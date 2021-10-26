ЦСКА победил липецкий "Металлург" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Забитыми мячами отметились Эмиль Бохинен (41-я минута) и Кристиян Бистрович (85).

В стартовом составе армейцев впервые вышел бразильский защитник Бруно Фукс, он был заменен в перерыве. Защитник перешел в ЦСКА из бразильского "Интернасьонала" в августе 2020 года, в том же месяце дебютировал за клуб, выйдя на замену на 78-й минуте матча шестого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" (3:0) и получив травму. В составе национальной команды Фукс стал олимпийским чемпионом Игр в Токио, не сыграв ни одного матча. На 73-й минуте минуте встречи из-за травмы был заменен голкипер армейцев Владислав Тороп, вместо него вышел 19-летний воспитанник ЦСКА Данила Боков, для которого прошедший матч стал дебютным за основную команду.

Подопечные Алексея Березуцкого вышли в 1/8 финала кубка страны. Ранее в первом туре они разгромили ижевский "Зенит" (4:0), выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге - 2 (ФНЛ-2). По итогам группового этапа московский клуб набрал 6 очков, клуб из Липецка - 3, "Зенит" из Ижевска - 0. Соперник ЦСКА на стадии 1/8 финала определится по результатам жеребьевки, которая состоится позже.

Групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проводят на выезде, клубы ФНЛ-1 - одну встречу на выезде, одну на своем поле, клубы ФНЛ-2 - обе игры дома. Победитель каждой из 11 групп выходит в 1/8 финала, матчи которой пройдут в начале марта. Команды, занявшие первые пять мест в предыдущем сезоне РПЛ ("Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин", "Сочи"), автоматически квалифицировались в 1/8 финала. Победителем предыдущего розыгрыша стал московский "Локомотив", который является самым титулованным клубом (девять побед в кубке), финал нынешнего розыгрыша кубка страны состоится 29 мая 2022 года.