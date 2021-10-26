Матыцин провел серию двусторонних встреч на конференции ЮНЕСКО

ТАСС, 26 октября. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел серию двусторонних встреч в рамках сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло в Париже, где располагается штаб-квартира ЮНЕСКО.

Матыцин провел встречу с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам социальных и гуманитарных наук Габриэлой Рамос. В ходе беседы министр подчеркнул ценность совместной работы, направленной на поддержание стабильности глобальной антидопинговой системы. "Сегодня пандемия диктует мировому спортивному сообществу необходимость объединить усилия и помочь государствам выполнить конвенцию, но не применять к ним санкции", - сказал Матыцин.

Также Матыцин провел встречу с министром по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Республики Зимбабве Кирсти Ковентри. Стороны договорились о завершении работы над проектом межведомственного меморандума и его подписании в ближайшем будущем. "Мы можем и дальше работать вместе над организацией совместных спортивных научных мероприятий и подготовкой научных кадров в области физической культуры и спорта, продвижением предложений в области спорта и борьбы с допингом на международных площадках", - отметил Матыцин.

Ранее министр провел рабочую встречу с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Стороны обсудили процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также вопросы повестки сессии.