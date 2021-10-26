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Матыцин обсудил с президентом WADA процесс восстановления РУСАДА

Встреча прошла в рамках сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин в Париже провел рабочую встречу с президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Встреча прошла в рамках сессии конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте.

Стороны обсудили процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также вопросы повестки сессии.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

Теги
ДопингВосстановление статуса РУСАДАБанька, ВитольдМатыцин, Олег Васильевич
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