"Динамо" обыграло "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 465 зрителей и завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (31-я минута), Станислав Галиев (32), Вячеслав Войнов (38) и Вадим Шипачев (59), у проигравших отличился Денис Алексеев (45).

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав после 22 матчей 30 очков, "Локомотив" располагается на восьмой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче московская команда 29 октября примет петербургский СКА, клуб из Ярославля днем ранее сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".

В других матчах игрового дня новосибирская "Сибирь" дома одолела "Барыс" из Нур-Султана со счетом 4:3 после серии буллитов, казанский "Ак Барс" на выезде переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (3:2), череповецкая "Северсталь" в гостях оказалась сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (3:2), подольский "Витязь" дома уступил "Сочи" (1:3), "Нефтехимик" в Мытищах обыграл "Куньлунь Ред Стар" (4:2).