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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: спортсмены смогут оставаться на закрытие Олимпиады в Пекине

Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спортсмены получат возможность посетить церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на рекомендацию организаторов уехать из Китая после завершения своих соревнований. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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В понедельник были опубликованы антикоронавирусные правила для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

"Положение покинуть Олимпийскую деревню через 48 часов после соревнований носит рекомендательный характер и дает возможность спортсменам остаться на закрытие", - сказал Поздняков.

"Оргкомитет организует чартеры для небольших команд из крупных хабов. Не будет физической возможности покидать олимпийский периметр - порядок будет более строгим", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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