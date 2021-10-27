Поздняков: спортсмены смогут оставаться на закрытие Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спортсмены получат возможность посетить церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на рекомендацию организаторов уехать из Китая после завершения своих соревнований. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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В понедельник были опубликованы антикоронавирусные правила для спортсменов и журналистов на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине в 2022 году.

"Положение покинуть Олимпийскую деревню через 48 часов после соревнований носит рекомендательный характер и дает возможность спортсменам остаться на закрытие", - сказал Поздняков.

"Оргкомитет организует чартеры для небольших команд из крупных хабов. Не будет физической возможности покидать олимпийский периметр - порядок будет более строгим", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.