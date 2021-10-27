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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков уверен, что все российские спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпиадой

В то время президент Олимпийского комитета России подчеркнул, что вакцинация будет добровольной
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены перед Играми в Пекине пройдут вакцинацию или ревакцинацию. Об этом он сообщил журналистам.

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Ранее организаторы сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

"Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые поедут в Китай, - дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, кто еще не вакцинирован, пройдeт вакцинацию или будут ревакцинированы", - сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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