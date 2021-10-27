Поздняков уверен, что все российские спортсмены пройдут вакцинацию перед Олимпиадой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность в том, что все российские спортсмены перед Играми в Пекине пройдут вакцинацию или ревакцинацию. Об этом он сообщил журналистам.

Поздняков рассказал об экипировке российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине

Ранее организаторы сообщили, что не прошедшие вакцинацию участники Олимпиады будут проходить 21-дневный карантин.

"Вакцинация спортсменов и участников Игр, которые поедут в Китай, - дело добровольное. Уверены в том, что все наши спортсмены, кто еще не вакцинирован, пройдeт вакцинацию или будут ревакцинированы", - сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.