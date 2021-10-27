В "Спартаке" сообщили, что перенос матча с "Наполи" на нейтральное поле не обсуждается

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Итальянский клуб "Наполи" и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обращались в московский "Спартак" с просьбой о переносе матча пятого тура группового этапа Лиги Европы на нейтральную территорию в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В среду итальянская газета Corriere dello Sport сообщила, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации рассматривается возможность переноса матча Лиги Европы "Спартак" - "Наполи" в другой город. Встреча должна пройти 24 ноября в Москве на "Открытие Банк Арене".

"Ни из "Наполи", ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался, - сказал Зеленов. - Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с "Наполи" в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, "Спартак" все регламенты соблюдает четко, да и до игры еще много времени. Матч должен состояться в Москве".

"Спартак" с тремя очками в трех матчах занимает четвертое место в таблице группы С. Лидирует с шестью очками польская "Легия", далее идут "Наполи" и английский "Лестер", которые имеют в активе по четыре очка.