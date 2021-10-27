Российские спортсмены должны сдать перед Паралимпиадой более 300 допинг-проб

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Спортсмены из расширенного списка российской делегации на зимних Паралимпийских играх должны сдать более 300 допинг-проб. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта 2022 года.

"В соответствии с требованиями пересмотренных пост-восстановительных критериев Международного паралимпийского комитета (МПК) наши паралимпийцы в течение полугода перед каждыми международными соревнованиями как минимум дважды проходят антидопинговое тестирование. 13 сентября открыт период антидопингового тестирования российских спортсменов для допуска на Паралимпийские игры 2022 года, - сказал Рожков. - Более 300 допинг-проб должны сдать спортсмены из расширенного списка российской делегации. Для сравнения: при подготовке к летним Паралимпийским играм 2020 года в Токио ПКР в тесном взаимодействии с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством], МПК и международными федерациями также организовал выполнение требования по минимальному антидопинговому тестированию всеми спортсменами из расширенного списка паралимпийской делегации на Играх в Токио, в общей сложности, российские спортсмены-паралимпийцы за неполные шесть месяцев сдали более 1 тыс. проб, что позволило им принять участие в Играх".

В настоящее время спортсмены готовятся к участию в Играх, проходят квалификационные соревнования, на каждые из которых также распространяется требование МПК по обязательному антидопинговому тестированию, отметил Рожков. "Мы обеспечиваем доступность спортсменов для тестирования и проводим мониторинг прохождения антидопинговых тестов спортсменами. В преддверии Игр в Пекине в каждой команде будут проведены образовательные семинары по антидопинговым правилам, которые будут действовать на Паралимпиаде", - подчеркнул он.

"В период участия в Играх в Токио у российских спортсменов было проведено 61 антидопинговое тестирование, и все результаты оказались отрицательными, что подтверждает приверженность чистому спорту всех спортсменов паралимпийской делегации России", - добавил он.

ПКР повышает антидопинговую грамотность спортсменов

И. о. главы ПКР добавил, что антидопинговое обеспечение спортсменов сборных России по паралимпийским видам спорта проводится комитетом в соответствии с образовательной антидопинговой программой ПКР, одобренной МПК, независимыми международными экспертами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА.

"В начале 2021 года с целью внедрения в свою деятельность положений нового Всемирного антидопингового кодекса WADA 2021 года мы разработали обновленные антидопинговые правила ПКР 2021 года и обновленную образовательную антидопинговую программу на 2021-2024 годы. Ее цель - повышение уровня осведомленности спортсменов и персонала спортсменов сборных России в вопросах антидопинга, а также предупреждение преднамеренного и непреднамеренного нарушения антидопинговых правил", - рассказал Рожков.

"В рамках реализации программы мы проводим образовательные антидопинговые семинары для спортсменов, консультируем их и персонал по всем вопросам антидопинга. Также отмечу, что все спортсмены и персонал, входящие в состав паралимпийской сборной России, а это более 2 тыс. человек, прошли онлайн-семинары WADA и РУСАДА по антидопинговому обучению", - добавил он.