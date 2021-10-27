Пловец Красных рассказал о подготовке к этапу Кубка мира в Казани вне состава сборной

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафете Александр Красных заявил ТАСС, что рассчитывает показать свой максимум на этапе Кубка мира по плаванию в Казани, несмотря на тренировки вне состава сборной России.

"Наверно, каждый спортсмен - максималист, нет такого спортсмена, который не хотел бы показать лучший результат, я поплыву на лучший результат. Я хочу посмотреть, насколько мне подходят такие тренировки, и дальше от этого буду отталкиваться, нужно ли мне тренироваться в составе сборной или нет", - сказал Красных.

Он рассказал, что тренируется во Дворце водных видов спорта в Казани, там же пройдут соревнования. Программу тренировок ему высылает тренер Сергей Тарасов.

"Я в Питере был, выезжал на две недели. Безусловно, вне команды тренироваться тяжело", - рассказал Красных.

Промежуточные старты

Спортсмен отметил, что несмотря на то, что настроен показать лучший результат, он не ведет целенаправленную подготовку к этим соревнованиям. "Это промежуточные старты для меня. Основной старт в следующем году - чемпионат мира в Фукуоке, он будет летом", - сказал Красных.

Он отметил, что на его дистанции - 200 метров - редко сменяются лидеры. "Основные соперники для меня - это Мартин Малютин, Иван Гирев, Александр Щеголев, Даниил Шаталов и другие. Там народу тьма. Мы вместе не тренировались, все от разных тренеров", - сказал спортсмен.

Красных - заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпиады в Токио в эстафете 4х200 м вольным стилем, чемпион мира на короткой воде в эстафете в 2016 года.

О соревнованиях

Четвертый этап Кубка мира по плаванию в Казани пройдет с 28 по 30 октября, участие в соревнованиях примут 292 спортсмена из 37 стран. Помощь в организации окажут более 100 волонтеров. Соревнования пройдут во Дворце водных видов спорта с соблюдением мер предосторожности и без зрителей.

Также в Казани с 2 по 7 ноября пройдет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Спортивная программа включает соревнования в 19 дисциплинах в 25-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. Планируется, что в чемпионате примут участие более 650 спортсменов из 50 европейских стран.