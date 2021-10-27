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Футбол в России

Дюков назвал рабочими отношения Российского футбольного союза и "Телеспорта"

Президент организации отметил, что "неважно, кто является владельцем телеправ на матчи сборной России"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Отношения Российского футбольного союза (РФС) с владельцем прав на показ матчей сборной России компанией "Телеспорт" рабочие, разногласия случаются. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

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В середине октября стало известно, что РФС подал иск к компании с требованием взыскать 133,3 млн рублей. До этого организация подала иск с требованием взыскать с компании €160 тыс., так как посчитала, что "Телеспорт" не имел права реализовывать международные беттинговые права на Бетсити - Кубок России.

"Это рабочие отношения, между субъектами бывают разногласия, которые решаются иногда в судебном порядке. К этому нужно относиться спокойно", - сказал Дюков.

"Неважно, кто является владельцем телеправ на матчи сборной России. Для нас важно, чтобы зрители имели возможность смотреть матчи сборной, чтобы они были показаны на федеральных каналах с широким охватом, важно, чтобы болельщик знал, на каком канале посмотреть. На данный момент достаточно много неопределенности, очень часто канал определяется в последний момент, безусловно, это нас не устраивает. До 2022 года владельцем телеправ является "Телеспорт", мы ищем решения", - добавил Дюков.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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