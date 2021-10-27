Руководство стадиона "Калининград" не будет оспаривать штраф за Суперкубок России

КАЛИНИНГРАД, 27 октября. /ТАСС/. Руководство стадиона "Калининград" не будет обжаловать решение суда о штрафе в 100 тыс. рублей по административному делу о нарушении требований об ограничениях в связи с пандемией коронавируса при проведении матча за Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС сообщил в среду директор cтадиона Владимир Савин.

Роспотребнадзор обратился в суд после матча за Суперкубок России по футболу в Калининграде

"Апелляцию подавать не будем. Хотя мы считаем, что в данном случае невиновны, принимаем это решение суда. Надеемся, что те средства, которые мы заплатим, пойдут на борьбу с коронавирусом", - сказал Савин.

Матч за Суперкубок между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" прошел 17 июля на стадионе, построенном к чемпионату мира 2018 года. С учетом ситуации с распространением нового коронавируса по решению регионального оперативного штаба трибуны стадиона было разрешено заполнить на 70%. Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Зенита", который стал обладателем Суперкубка России в шестой раз.

Согласно отчету билетной системы, для прохода на стадион использованы 13 653 билета при вместимости стадиона в 35 212 зрителей. После матча руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура заявила СМИ, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ проведение массовых мероприятий любой тематической направленности числом более 500 человек в тот период было недопустимо в связи с ограничениями из-за пандемии.

В начале августа в Московский районный суд Калининграда было подано два иска - в отношении государственного автономного учреждения "Стадион "Калининград" и Российской премьер-лиги. Позднее оба дела были переданы по подсудности в Ленинградский районный суд города. Российская премьер-лига оштрафована также на 100 тыс. рублей. Как сообщили ТАСС в Калининградском областном суде, жалоба на решение суда первой инстанции от нее пока не поступала.

Позиция Роспотребнадзора

В региональном управлении Роспотребнадзора ранее поясняли, что 7 июля региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией разрешил проведение матча за Суперкубок России на стадионе "Калининград" с заполнением трибун на 70%. Это решение не учитывало позиции ведомства, сообщила, отвечая на запрос ТАСС, руководитель управления Елена Бабура. При этом 13 июля вступило в законную силу постановление главного государственного санитарного врача РФ от 7 июля №18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", ограничивавшее количество их участников до 500 человек.

Согласно позиции регионального управления Роспотребнадзора, фактически эти требования были нарушены. В связи с этим управлением были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.