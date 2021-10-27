Путин назвал триумфом победу Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российскую гимнастку Дину Аверину с победой в упражнениях с обручем и мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Рад поздравить вас с двойным триумфом в Японии. Вы красиво открыли "золотой" счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали пятнадцатикратной чемпионкой мира", - отметил президент.

Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые медали в первый день турнира в японском Китакюсю, победив в упражнениях с обручем и мячом. Авериной 23 года. Также в ее активе серебряная награда Олимпийских игр в многоборье.