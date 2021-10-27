СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА со счетом 5:4 по буллитам победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.
Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Лукаш Радил (12-я минута), Гинтс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Скарлетт Рис (51), у СКА отличились Валентин Зыков (14), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).
Хоккеисты из Риги не могут обыграть СКА дома на протяжении восьми игр, последняя победа рижан датируется 18 февраля 2016 года (4:2).
Петербуржцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд и идет на 10-й строчке в таблице Запада, набрав 21 очко.
В следующем матче подопечные Валерия Брагина на выезде сыграют с московским "Динамо" 29 октября, рижское "Динамо" также встретится с "Динамо" из Москвы 31 октября.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|23
|12
|1
|3
|2
|1
|4
|81-49
|35
|2
|Йокерит
|22
|9
|3
|2
|1
|2
|5
|75-64
|31
|3
|Динамо М
|22
|14
|1
|0
|0
|0
|7
|79-56
|30
|4
|Динамо Мн
|22
|11
|3
|0
|0
|2
|6
|69-58
|30
|5
|ЦСКА
|23
|9
|4
|1
|0
|1
|8
|51-49
|29
|6
|Спартак
|22
|9
|4
|0
|0
|0
|9
|57-52
|26
|7
|Северсталь
|22
|8
|3
|1
|1
|1
|8
|47-49
|26
|8
|Локомотив
|22
|10
|1
|0
|2
|1
|8
|58-52
|25
|9
|Торпедо
|22
|9
|1
|0
|2
|1
|9
|60-59
|23
|10
|Динамо Р
|23
|7
|1
|0
|3
|2
|10
|48-73
|21
|11
|Витязь
|22
|5
|0
|1
|2
|4
|10
|60-71
|18
|12
|Сочи
|23
|3
|2
|1
|3
|1
|13
|50-72
|16
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|22
|16
|2
|2
|0
|0
|2
|85-47
|40
|2
|Трактор
|24
|11
|1
|5
|1
|1
|5
|73-63
|36
|3
|Салават Юлаев
|23
|13
|2
|1
|1
|1
|5
|72-46
|34
|4
|Ак Барс
|23
|9
|2
|3
|0
|4
|5
|57-50
|32
|5
|Автомобилист
|23
|7
|2
|1
|3
|2
|8
|75-73
|25
|6
|Авангард
|21
|10
|1
|1
|0
|0
|9
|60-55
|24
|7
|Нефтехимик
|22
|7
|0
|1
|0
|3
|11
|57-66
|19
|8
|Сибирь
|22
|7
|0
|1
|0
|3
|11
|42-55
|19
|9
|Барыс
|23
|4
|2
|2
|2
|1
|12
|55-73
|19
|10
|Амур
|23
|4
|1
|2
|2
|3
|11
|47-66
|19
|11
|Адмирал
|22
|5
|0
|0
|3
|2
|12
|42-69
|15
|12
|Куньлунь
|22
|4
|0
|1
|1
|1
|15
|48-81
|12