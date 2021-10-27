СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА со счетом 5:4 по буллитам победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.

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Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Лукаш Радил (12-я минута), Гинтс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Скарлетт Рис (51), у СКА отличились Валентин Зыков (14), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).

Хоккеисты из Риги не могут обыграть СКА дома на протяжении восьми игр, последняя победа рижан датируется 18 февраля 2016 года (4:2).

Петербуржцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд и идет на 10-й строчке в таблице Запада, набрав 21 очко.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина на выезде сыграют с московским "Динамо" 29 октября, рижское "Динамо" также встретится с "Динамо" из Москвы 31 октября.