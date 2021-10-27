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КХЛ

СКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Петербургская команда обыграла рижское "Динамо" по буллитам
Кирилл Марченко Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Кирилл Марченко
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 27 октября. Петербургский СКА со счетом 5:4 по буллитам победил рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Риге.

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Заброшенными шайбами в составе рижан отметились Лукаш Радил (12-я минута), Гинтс Мейя (40), Оскар Цибульскис (43) и Скарлетт Рис (51), у СКА отличились Валентин Зыков (14), Иван Морозов (24), Кирилл Марченко (30) и Йоонас Кемппайнен (40).

Хоккеисты из Риги не могут обыграть СКА дома на протяжении восьми игр, последняя победа рижан датируется 18 февраля 2016 года (4:2).

Петербуржцы одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками. "Динамо" потерпело четвертое поражение подряд и идет на 10-й строчке в таблице Запада, набрав 21 очко.

В следующем матче подопечные Валерия Брагина на выезде сыграют с московским "Динамо" 29 октября, рижское "Динамо" также встретится с "Динамо" из Москвы 31 октября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА23121321481-4935
2Йокерит2293212575-6431
3Динамо М22141000779-5630
4Динамо Мн22113002669-5830
5ЦСКА2394101851-4929
6Спартак2294000957-5226
7Северсталь2283111847-4926
8Локомотив22101021858-5225
9Торпедо2291021960-5923
10Динамо Р23710321048-7321
11Витязь22501241060-7118
12Сочи23321311350-7216
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург22162200285-4740
2Трактор24111511573-6336
3Салават Юлаев23132111572-4634
4Ак Барс2392304557-5032
5Автомобилист2372132875-7325
6Авангард21101100960-5524
7Нефтехимик22701031157-6619
8Сибирь22701031142-5519
9Барыс23422211255-7319
10Амур23412231147-6619
11Адмирал22500321242-6915
12Куньлунь22401111548-8112

 

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