Леонов: "Локомотив" заслуженно выиграл клубный чемпионат мира по пляжному футболу

"Локомотив" в третий раз стал чемпионом мира по пляжному футболу среди клубов

В среду "Локомотив" в финале турнира победил португальскую "Брагу" со счетом 6:4. Железнодорожники стали чемпионами мира в третий раз, ранее они становились победителями турнира в 2012 и 2017 годах.

"Ожидали, что будет такой напряженный матч, "Брага" - очень сильная команда, - сказал Леонов. - Показалось, что сегодня мы оказались физически лучше готовы. Команда проявила себя сегодня во всей красе. Я считаю, что по праву заслужила эту победу".

"Конечно, эта победа важна, для нас этот турнир был номер один на данный момент. Мы не выиграли чемпионат России, кубок страны, Кубок европейских чемпионов, титулов в этом году не хватало. Очень хотелось доказать самим себе, что мы и на европейской арене можем претендовать на титул. Команда хорошо подготовилась, поэтому это заслуженный результат", - добавил главный тренер "Локомотива".

Леонов отметил, что турнир нельзя назвать проходным. "В матче с "Леванте" (9:4) до второго периода был счет 4:2. Сегодня в утренней сессии был тяжелый матч с "Васко да Гама" (4:3), там 10 бразильцев, из них восемь или девять вызывались или вызываются в сборную. В "Браге" собраны сильнейшие футболисты, претендующие на звание лучших футболистов мира уже который год, они выигрывали этот турнир в последние годы", - добавил Леонов.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир проходил в третий раз подряд. С 2011 по 2017 год турнир проводился в Бразилии. Чемпионат 2021 года должен был пройти с 27 по 30 октября, его регламент предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат турнира был сокращен до плей-офф.