"Локомотив" в третий раз стал чемпионом мира по пляжному футболу среди клубов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 6:4 обыграл португальскую "Брагу" в финальном матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходил в Москве на "ЦСКА-Арене".

Забитыми мячами в составе "Браги" отметились Бруно Торрес (2-я минута), Лукао (5), Бернардо Баррал Мартинс (18), Леонардо Баррал Мартинс (19). У "Локомотива" отличились Федор Земсков (3), Станислав Кошарный (13), Борис Никоноров (14, 16, 20), Филипп Борер (33).

Ранее в среду в матче за третье место бразильский клуб "Васко да Гамма" обыграл минское "Динамо" (10:6) и стал обладателем бронзовых медалей. Другой российский клуб "Спартак" занял на турнире седьмое место. Железнодорожники стали чемпионами мира в рекордный, третий раз, ранее они становились победителями турнира в 2012 и 2017 годах. В активе "Браги" два чемпионства (2019, 2020). Также победителями в турнире становились испанская "Барселона" (2015), бразильские "Коринтианс" (2013) и "Васко да Гама" (2011).

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года. В Москве турнир проходил в третий раз подряд. До этого с 2011 по 2017 год турнир проходил в Бразилии. Чемпионат 2021 года должен был пройти с 27 по 30 октября, его регламент предполагал наличие группового этапа, однако из-за принятых в Москве ограничений, связанных с коронавирусом, формат турнира был сокращен до плей-офф.