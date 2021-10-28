{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Дэвиса

Рублев: российские теннисисты хотели бы повторить на Кубке Дэвиса результат 2006 года

По мнению шестой ракетки мира, команда имеет достаточный уровень игры, чтобы победить на турнире
Андрей Рублев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной России хотели бы повторить на Кубке Дэвиса результат команды 2006 года, победив в финальном турнире. Об этом в интервью ТАСС рассказал теннисист Андрей Рублев.

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.

"Помню [победу сборной России в 2006 году], и очень хотелось бы, чтобы у нас тоже получилось, и с нашим нынешним составом это более чем возможно, - сказал Рублев. - А дальше - это просто вопрос времени и того, как все сложится. То, что у нас есть уровень игры, чтобы выиграть Кубок Дэвиса, - это факт. Но помимо этого должно сложиться много факторов".

"И нужно время. Это же не значит, что у нас появился уровень игры - и мы обязательно выиграем. Может, в этом году мы из группы не выйдем", - добавил теннисист.

Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

Теги
Кубок ДэвисаРублев, Андрей Андреевич
Интервью
Андрей Рублев: учитывая ситуацию вне корта, мои результаты в этом году — что-то нереальное
Шестая ракетка мира — о задачах на турнир в Санкт-Петербурге, составе сборной России на Кубок Дэвиса и отношении к своей популярности
Андрей Рублев: учитывая ситуацию вне корта, мои результаты в этом году — что-то нереальное
Читать полностью