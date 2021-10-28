Рублев: российские теннисисты хотели бы повторить на Кубке Дэвиса результат 2006 года

САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 28 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной России хотели бы повторить на Кубке Дэвиса результат команды 2006 года, победив в финальном турнире. Об этом в интервью ТАСС рассказал теннисист Андрей Рублев.

Турнир пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Россияне в группе А сыграют с испанцами и эквадорцами.

"Помню [победу сборной России в 2006 году], и очень хотелось бы, чтобы у нас тоже получилось, и с нашим нынешним составом это более чем возможно, - сказал Рублев. - А дальше - это просто вопрос времени и того, как все сложится. То, что у нас есть уровень игры, чтобы выиграть Кубок Дэвиса, - это факт. Но помимо этого должно сложиться много факторов".

"И нужно время. Это же не значит, что у нас появился уровень игры - и мы обязательно выиграем. Может, в этом году мы из группы не выйдем", - добавил теннисист.

Сборная России выигрывала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.