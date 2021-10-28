Серхи Бархуан назначен и. о. главного тренера "Барселоны"

ТАСС, 28 октября. Испанец Серхи Бархуан будет временно исполнять обязанности главного тренера футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Бархуан будет руководить командой, пока руководство не найдет замену ранее освобожденному от должности нидерландцу Рональду Куману.

"Барселона" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков в десяти встречах. Отставание от лидирующего мадридского "Реала", которому каталонский клуб уступил в минувшее воскресенье (1:2), составляет шесть очков. В Лиге чемпионов "Барселона" занимает третье место в группе E, имея в активе три очка в трех матчах. Возглавляет квартет германская "Бавария" (9), за ней идет португальская "Бенфика" (4), замыкает таблицу украинское "Динамо" (1).

Бархуан является воспитанником "Барселоны", ему 49 лет. Он возглавляет вторую команду клуба "Барселона Б". До этого специалист тренировал молодежную команду каталонского клуба, испанские "Рекреативо", "Альмерию" и "Мальорку", а также китайский "Чжэцзян Гринтаун".

В качестве игрока он выступал за "Барселону" и мадридский "Атлетико". В составе каталонского клуба он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА. За сборную Испании провел 56 матчей и забил один гол.