Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба "Барселона"

Такое решение было принято после поражения каталонской команды в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1) в среду. Куман попрощается с игроками и сотрудниками "Барселоны" в четверг.

Куман возглавил "Барселону" 19 августа 2020 года. В текущем сезоне испанского первенства каталонцы после десяти матчей занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После трех матчей группового этапа Лиги чемпионов клуб занимает третье место, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).

Куман с 2018 по 2020 год возглавлял сборную Нидерландов, в качестве главного тренера он также работал в нидерландских "Витессе", "Аяксе", ПСВ, АЗ, "Фейенорде", португальской "Бенфике", испанской "Валенсии", английских "Эвертоне" и "Саутгемптоне". В качестве игрока он выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год, с командой он выиграл первый в ее истории Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) в 1992 году, в финальном матче турнира против итальянской "Сампдории" он отметился победным голом в дополнительное время. Также с каталонской командой Куман четыре раза выиграл чемпионат Испании, один раз - национальный кубок, трижды - Суперкубок Испании, один раз - Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Куман является чемпионом Европы 1988 года в составе сборной Нидерландов, четырехкратным чемпионом Нидерландов, трехкратным обладателем кубка страны, обладателем Кубка европейских чемпионов сезона-1987/88 в составе ПСВ. Занимая должность главного тренера, он дважды приводил к титулу чемпионов Нидерландов "Аякс", один раз - ПСВ, с "Аяксом" выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов, с "Бенфикой" - Суперкубок Португалии, с "Валенсией" - Кубок Испании, а со сборной Нидерландов дошел до финала Лиги наций, где уступил команде Португалии (0:1).

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