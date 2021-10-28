Винер-Усманова: глава федерации гимнастики ничего не может поделать с судейством россиянок

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ ничего не может поделать с судейством в художественной гимнастике по отношению к россиянкам. Такое мнение ТАСС высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

В четверг Дина Аверина завоевала серебряную награду чемпионата мира в японском Китакюсю в упражнениях с лентой, набрав 23,900 балла. Победительницей стала представительница Белоруссии Алина Горносько (23,950 балла). Аверина в ходе соревнований подала протест, который был отклонен.

"Я уже звонила президенту [FIG], но, к сожалению, он тоже ничего сделать не смог. Он должен был здесь сидеть, но не сидел. [Наталья] Кузьмина (глава технического комитета Международной федерации гимнастики - прим. ТАСС) сделала все то же самое, что на Олимпийских играх", - сказала Винер-Усманова.

Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавами, Арина Аверина завоевала серебряные награды в упражнениях с мячом и булавами.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье после израильтянки Линой Ашрам, после чего Винер-Усманова обвинила судей в предвзятости.