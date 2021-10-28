Хачанов не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Андрей Рублев: учитывая ситуацию вне корта, мои результаты в этом году — что-то нереальное

Россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, проиграл со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 4:6. В четвертьфинале Чилич встретится с победителем матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом и американцем Маккензи Макдональдом.

Хачанову 25 лет, он располагается на 30-й строчке рейтинга ATP и является обладателем четырех титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил далее четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде.

Чиличу 33 года, он занимает 35-е место в рейтинге ATP и является обладателем 19 титулов под эгидой организации. На его счету победа на US Open в 2014 году, выход в финалы Уимблдона (2017) и Australian Open (2018). Также хорват является серебряным призером Олимпиады в Токио в парном разряде. На турнире "ВТБ Кубок Кремля" в 2021 году Чилич дошел до финала, где уступил россиянину Аслану Карацеву.

Турнир в Санкт-Петербурге относится к категории ATP 250. Соревнования с призовым фондом $932,4 тыс. завершатся 31 октября. Действующим победителем является Андрей Рублев.