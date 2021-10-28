Россия переизбрана в президиум конференции конвенции по борьбе с допингом в спорте

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российская Федерация переизбрана в президиум сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

Представителем России в данном органе будет министр спорта Олег Матыцин. Выборы президиума состоялись в ходе заседания, которое прошло с 26 по 28 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. По итогам закрытого голосования конференция сторон подавляющим числом поддержала Российскую Федерацию, которая будет входить в президиум организации до 2023 года.

Помимо России на место в президиуме также претендовала Украина. В состав президиума в итоге вошли Россия, Сенегал, Китай и Саудовская Аравия. Председателем президиума был переизбран на новый срок представитель Доминиканской Республики Маркос Диас, Хитеш Пател из Великобритании сохранил пост докладчика.

"Победа России на выборах в президиум сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте демонстрирует доверие со стороны мирового сообщества, - заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Мы еще раз подтвердили, что честны в вопросах борьбы с допингом и придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к нему. Сотрудничество в рамках международной конвенции - отличная возможность для обмена опытом в вопросах регулирования антидопинговой политики. Искренне поздравляю Олега Васильевича с возможностью представлять Россию в президиуме восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте".

"Россия придерживается принципов чистого и честного спорта, нулевой терпимости к допингу, - подчеркнул Матыцин. - Наша страна последовательно и системно выступает за полноформатное использование потенциала конвенции ЮНЕСКО в интересах государств-участников. В условиях пандемии в Москве впервые состоялись очные заседания президиума и комитета по утверждению проектов фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте, где наша страна традиционно является крупнейшим донором. Российская компания по производству одежды "Форвард" впервые объявлена партнером фонда, надеемся, что дальнейшее сотрудничество в рамках работы конвенции послужит совершенствованию деятельности по противодействию применения допинга в спорте во всем мире".

Впервые Россия была избрана в президиум конференции сторон Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте в 2019 году на заседании седьмой сессии. В октябре прошлого года в Москве прошло первое заседание президиума седьмой сессии президиума, а в июне 2021 года - заседание комитета по утверждению проектов фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте. В 2022 году в России планируется провести заседание президиума восьмой сессии.