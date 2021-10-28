Снова споры о судействе. Дина Аверина не смогла выиграть все упражнения на чемпионате мира

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина пока не сумела стать 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, выиграв в четверг лишь серебро в упражнениях с лентой. После соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, как и на Олимпиаде в Токио, выступила с критикой арбитров, а конкретно - главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) россиянки Натальи Кузьминой.

После первого дня чемпионата мира в японском Китакюсю, когда Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем, казалось, что ее победная поступь продолжится. И Дина первенствовала в соревнованиях с булавами, опередив с 27,100 баллами свою сестру Арину, которая набрала 26,750 балла. Третье место заняла белоруска Анастасия Салос (26,400).

Проблемы возникли во время второго упражнения с лентой. Сестры Аверины после своих выступлений подали протесты на выставленные им оценки, но они были отклонены. Чемпионкой мира стала белоруска Алина Горносько (23,950), Дина (23,900) и Арина (23,450) выиграли, соответственно, серебро и бронзу. Впервые с чемпионата мира 2013 года российская спортсменка не выиграла золото в личном упражнении на чемпионате мира, тогда на соревнованиях в Киеве в упражнении с обручем первенствовала украинка Анна Ризатдинова.

На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам уронила ленту во время последнего выступления в личном многоборье, но это не помешало ей опередить Дину Аверину и стать олимпийской чемпионкой. Нынешний турнир Ашрам приняла решение пропустить.

Дина превзошла рекорд Евгении Канаевой по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира. У двукратной олимпийской чемпионки Канаевой 13 личных побед, у Дины Авериной теперь 14. С учетом командных соревнований у Канаевой 17 золотых медалей на мировых первенствах, у Авериной - 16, она имеет шанс превзойти Евгению уже на текущем турнире.

Дина все сказала в Токио

Сразу после финала в упражнениях с лентой Винер-Усманова вспомнила прошедшую летом Олимпиаду. "Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, - сказала она ТАСС. - Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности".

По ее словам, дело было снова в отношении судей к обеим россиянкам. "Утром был блок, который создала Кузьмина, потому что судьи поставили оценку на балл больше, чем в конце оказалось. Кузьмина собрала бригаду рефери, Кэролайн Хан подошла к ее столу, после чего подошла к судьям и понизила оценку на один балл", - отметила Винер-Усманова.