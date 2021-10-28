Снова споры о судействе. Дина Аверина не смогла выиграть все упражнения на чемпионате мира

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина пока не сумела стать 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, выиграв в четверг лишь серебро в упражнениях с лентой. После соревнований президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, как и на Олимпиаде в Токио, выступила с критикой арбитров, а конкретно - главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) россиянки Натальи Кузьминой.
После первого дня чемпионата мира в японском Китакюсю, когда Дина Аверина выиграла золото в упражнениях с мячом и обручем, казалось, что ее победная поступь продолжится. И Дина первенствовала в соревнованиях с булавами, опередив с 27,100 баллами свою сестру Арину, которая набрала 26,750 балла. Третье место заняла белоруска Анастасия Салос (26,400).
Проблемы возникли во время второго упражнения с лентой. Сестры Аверины после своих выступлений подали протесты на выставленные им оценки, но они были отклонены. Чемпионкой мира стала белоруска Алина Горносько (23,950), Дина (23,900) и Арина (23,450) выиграли, соответственно, серебро и бронзу. Впервые с чемпионата мира 2013 года российская спортсменка не выиграла золото в личном упражнении на чемпионате мира, тогда на соревнованиях в Киеве в упражнении с обручем первенствовала украинка Анна Ризатдинова.
На Играх в Токио израильтянка Линой Ашрам уронила ленту во время последнего выступления в личном многоборье, но это не помешало ей опередить Дину Аверину и стать олимпийской чемпионкой. Нынешний турнир Ашрам приняла решение пропустить.
Дина превзошла рекорд Евгении Канаевой по количеству личных золотых медалей на чемпионатах мира. У двукратной олимпийской чемпионки Канаевой 13 личных побед, у Дины Авериной теперь 14. С учетом командных соревнований у Канаевой 17 золотых медалей на мировых первенствах, у Авериной - 16, она имеет шанс превзойти Евгению уже на текущем турнире.
Дина все сказала в Токио
Сразу после финала в упражнениях с лентой Винер-Усманова вспомнила прошедшую летом Олимпиаду. "Повторилось то же самое, что было на Олимпийских играх, - сказала она ТАСС. - Дина блестяще сделала ленту, но ей поставили оценку на 0,05 меньше, чем другой девочке. Но это не ее оценка, так как лента, повторюсь, была сделана блестяще, и были выполнены все сложности".
По ее словам, дело было снова в отношении судей к обеим россиянкам. "Утром был блок, который создала Кузьмина, потому что судьи поставили оценку на балл больше, чем в конце оказалось. Кузьмина собрала бригаду рефери, Кэролайн Хан подошла к ее столу, после чего подошла к судьям и понизила оценку на один балл", - отметила Винер-Усманова.
Глава российской федерации художественной гимнастики рассказала, что звонила по этому поводу президенту FIG Моринари Ватанабэ. "Он тоже ничего сделать не смог. Он должен был здесь сидеть, но не сидел. Кузьмина сделала все то же самое, что на Олимпийских играх", - отметила Винер-Усманова.
После Олимпиады FIG выступила с заявлением, в котором говорилось, что действия судей по отношению к россиянкам на Играх были непредвзятыми. "Все спортсменки, которые не согласны с оценками, имеют право подать протест, - отметила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с ТАСС. - Сейчас нужно узнать, что именно было в ответе на протест Дины Авериной. И после этого уже продолжить разбирать ситуацию".
Дине Авериной после соревнований в четверг тяжело было говорить о судействе. "В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним, - сказала она. - Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать то же самое".
В пятницу в Китакюсю пройдут групповые соревнования, а в субботу - индивидуальное многоборье, олимпийский вид программы, на который сестры Аверины настраиваются серьезно. "Многоборье есть многоборье, настроим, но сегодня, видимо, Кузьминой было очень неприятно, если Россия выиграет все золотые медали, и она это допустить не могла. И у Арины тоже было блестящее выступление с лентой, но очень низкая оценка, она выполнила всю свою программу, мы подали протест на низкую оценку, но его не удовлетворили. Она, Кузьмина, в своем репертуаре", - констатировала Винер-Усманова.