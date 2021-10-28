Дина Аверина стала второй на чемпионате мира в упражнениях с лентой

Дина Аверина получила за выступление 23,900 балла. Золото выиграла Алина Горносько из Белоруссии (23,950), бронза досталась россиянке Арине Авериной (23,450). Аверины подали протесты на свои баллы, однако они были отклонены. Ранее на мировом первенстве в Японии Дина Аверина выиграла золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и булавами, Арина Аверина завоевала серебряные награды в упражнениях с мячом и булавами.

ТАСС, 28 октября. Россиянка Дина Аверина выиграла серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

Дина Аверина стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами

Сестры Аверины выступают на чемпионате мира под руководством нового личного тренера - олимпийской чемпионки 2000 года Юлии Барсуковой. Ранее с Авериными работала Вера Шаталина.

Авериным по 23 года. Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио и 16-кратной чемпионкой мира, Арина Аверина побеждала на чемпионатах мира четыре раза.

В соревнованиях не принимают участия все обладательницы золотых наград Олимпийских игр в Токио. Победительница в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам приняла решение не лететь в Японию вместе с командой еще за полтора месяца до чемпионата мира. Команда Болгарии в групповых упражнениях выбыла из борьбы в преддверии турнира из-за того, что одна из спортсменок получила травму на тренировке в разминочном зале Китакюсю.

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября.