В НХЛ рассказали, на каких условиях Кенневилль сможет вернуться к работе в лиге

В мае бывший игрок "Чикаго" Кайл Бич подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Элдрич, отвечавший за видеоразбор игр, якобы отправлял ему текстовые сообщения непристойного содержания, а также угрожал причинением физического и материального вреда. В интервью телеканалу TSN Бич рассказал, что Кенневилль, с 2008 по 2018 год возглавлявший "Чикаго", знал о произошедшем, но не стал принимать никаких мер. Ранее из-за этого скандала с поста генерального менеджера "Чикаго" и сборной США ушел Стэн Боумэн.

ТАСС, 29 октября. Национальная хоккейная лига (НХЛ) одобрила отставку Джоэля Кенневилля с поста главного тренера "Флориды" после расследования по делу о сексуальном насилии в "Чикаго" и не собирается предпринимать к нему дальнейших дисциплинарных мер. Об этом заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Национальная хоккейная лига приняла решение Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера" Флориды", - сказал Беттмэн. - Кенневилль был в числе тех людей, которые неправильно рассмотрели иск бывшего игрока "Чикаго" Бича о сексуальном насилии в 2010 году против тогдашнего тренера клуба Элдрича. После моей встречи с Кенневиллем все стороны согласились, что [после случившегося] было бы неуместно, если он продолжит исполнять обязанности главного тренера "Флориды".

"Я восхищаюсь Бичем за его храбрость в данном вопросе и потрясен тем, что его так плохо поддержали после того, как он впервые сделал это заявление, и в течение последующих 11 лет. Прошу прощения у него за все, что ему пришлось пережить, - сказал Беттмэн. - Мы благодарим "Флориду" за сотрудничество с нами. Мы не видим необходимости применять дополнительные санкции к Кенневиллю, однако, если он пожелает вернуться в НХЛ в каком-либо другом качестве в будущем, мне потребуется встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия, при которых он сможет занять новую должность".

Кенневиллю 63 года, он стал главным тренером "Флориды" в 2019 году. В качестве тренера "Чикаго" он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Также Кенневилль возглавлял "Сент-Луис" и "Колорадо".

"Флорида" выиграла семь матчей из семи в текущем сезоне, команда является лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата. За клуб выступает российский голкипер Сергей Бобровский.