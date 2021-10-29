Тренер клуба НХЛ "Флорида" Кенневилль покинул свой пост из-за сексуального скандала

ТАСС, 29 октября. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" Джоэль Кенневилль покинул свой пост после расследования по делу о сексуальном насилии в "Чикаго". Об этом сообщает пресс-служба "Флориды".

В мае бывший игрок "Чикаго" Кайл Бич подал в суд на клуб, утверждая, что в 2010 году он подвергся сексуальному насилию со стороны бывшего помощника главного тренера Брэда Элдрича. Элдрич, отвечавший за видеоразбор игр, якобы отправлял ему текстовые сообщения непристойного содержания, а также угрожал причинением физического и материального вреда. В интервью телеканалу TSN Бич рассказал, что Кенневилль, с 2008 по 2018 год возглавлявший "Чикаго", знал о произошедшем, но не стал принимать никаких мер.

"Джоэль принял решение уйти в отставку после сегодняшней встречи с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном", - говорится в заявлении "Флориды".

Ранее из-за этого скандала с поста генерального менеджера "Чикаго" и сборной США ушел Стэн Боумэн.

Кенневиллю 63 года, он стал главным тренером "Флориды" в 2019 году. В качестве тренера "Чикаго" он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2010, 2013, 2015). Также Кенневилль возглавлял "Сент-Луис" и "Колорадо".

"Флорида" выиграла семь матчей из семи в текущем сезоне, команда является лидером турнирной таблицы регулярного чемпионата. За клуб выступает российский голкипер Сергей Бобровский.