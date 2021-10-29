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Лига конференций

Германский "Унион" наказан частичным закрытием трибун за антисемитизм на матче с "Маккаби"

Инциденты произошли во время матча Лиги конференций в Берлине 30 сентября

ТАСС, 29 октября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал германский клуб "Унион" частичным закрытием трибун на ближайший домашний матч команды в еврокубках за проявления антисемитизма. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Матч Лиги конференций между "Унионом" и израильским "Маккаби" (Хайфа) прошел в Берлине 30 сентября и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Болельщики гостей подверглись антисемитским оскорблениям, также была попытка поджога израильского флага.

УЕФА постановил германскому клубу на следующий домашний матч под эгидой организации закрыть трибуны 13 и 14 (фанатские сектора), а также в обязательном порядке вывесить на них баннеры с надписью "#NoToRacism". Следующий домашний матч в еврокубках "Унион" проведет 4 ноября против нидерландского "Фейенорда".

"Унион" занимает последнее, четвертое место в таблице группы E в Лиге конференций, имея в активе три очка в трех матчах. "Фейенорд" (7) возглавляет квартет, за ним идут "Маккаби" (4) и чешская "Славия" (3).

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