Боксер Батыргазиев начал подготовку к запланированному на декабрь бою в Москве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по боксу россиянин Альберт Батыргазиев начал подготовку к следующему бою, который пройдет в декабре в Москве. Об этом ТАСС сообщил в пятницу тренер боксера Эдуард Кравцов.

11 октября 2021 года Батыргазиев завоевал титул чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 57,15 кг, победив техническим нокаутом во втором раунде 41-летнего итальянца Саута Лазе. Поединок с Лазе стал для россиянина первым после Олимпийских игр в Токио, на которых он завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг.

"Мы на конец декабря планируем бой. Альберт начал сейчас подготовку к этому бою", - сказал собеседник агентства. По его словам, соперник Батыргазиева пока не определен.

Ранее Кравцов сообщал ТАСС, что следующий бой Батыргазиева, скорее всего, будет титульным. Он пройдет в Москве 19-20 декабря.

Батыргазиеву 23 года. Помимо звания чемпиона Европы по версии WBO ему принадлежит пояс чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге Батыргазиев провел четыре боя, одержал четыре победы нокаутом.