Президент "Барселоны" прокомментировал увольнение Кумана

ТАСС, 29 октября. Последние результаты испанского футбольного клуба "Барселона" были неприемлемыми, поэтому руководство команды решило уволить нидерландского специалиста Рональда Кумана. Об этом заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта на пресс-конференции по случаю назначения временного тренера каталонского клуба.

Куман покинул пост после поражения в матче чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (0:1).

"Мы приняли решение об отставке Кумана после матча с "Райо Вальекано". Мы благодарны ему за то, что он принял команду в тяжелые времена и выиграл Кубок Испании. Для нас он навсегда останется великим игроком, но если Куман не продолжает свою деятельность на посту главного тренера, это только из-за результатов. Ситуация стала неприемлемой, команда попала в опасный дрейф, где можно все потерять", - сказал Лапорта.

"Барселону" временно возглавил испанец Серхи Бархуан, ранее выступавший за каталонцев и тренирующий вторую команду клуба. "У нас есть Серхи, для него "Барселона" - это родной дом, он хорошо знает нашу философию. Бархуан был частью наших лучших команд, мы уверены в нем. С вашего позволения, мы оставим его, пока не найдем нового тренера", - добавил Лапорта.

"Барселона" после десяти матчей занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков. После трех матчей в Лиге чемпионов клуб занимает третье место в своей группе, проиграв португальской "Бенфике" (0:3) и германской "Баварии" (0:3), а также победив киевское "Динамо" (1:0).