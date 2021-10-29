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Чемпионат мира по художественной гимнастике

Батыршина: Дине Авериной для победы в многоборье нужно просто выступить на своем уровне

В субботу россиянка может стать единственной 18-кратной чемпионкой мира

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дина Аверина станет 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, если не опустится ниже своего уровня в многоборье. Такое мнение ТАСС высказала серебряный призер Олимпийских игр, пятикратная чемпионка мира Яна Батыршина.

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"Дине надо выступить так же, как она это делала в предыдущие два дня. Она единственная гимнастка за эти два дня, которая за все восемь выходов на площадку не допустила ни одной ошибки, - сказала Батыршина. - Если она выступит так же, то получит свою золотую медаль. Вчера и Дина, и Алина Горносько выступили блестяще, такая разница в баллах возможна, но, на мой взгляд, у Дины была сложнее программа".

"Конечно, нам хотелось, чтобы Дина вчера выиграла это золото, но и белоруска выступила прекрасно. Надо учитывать судейские нюансы, компоненты: что-то ей засчитали или нет, кто-то недокрутил. Со 100-процентной уверенностью сказать, что ее засудили, я не могу, она такая же для меня чемпионка, как и Алина", - добавила Батыршина.

Сборная России выиграла командный турнир чемпионата мира, Аверина стала 17-кратной победительницей мировых первенств, сравнявшись по этому показателю с Евгенией Канаевой. На турнире в японском Китакюсю она выиграла золото в упражнениях с обручем, мячом и булавами и взяла серебро в упражнениях с лентой.

В случае победы в субботу в индивидуальном многоборье Дина Аверина станет единственной в истории 18-кратной чемпионкой мира.

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